09 октября 2019 года

Хабаровские рыбаки просят вернуть им ламинарию

Изменения в регулировании рыболовства оставили промышленников Хабаровского края без возможности добывать ламинарию в традиционном районе – подзоне Приморье, рассказали в региональной ассоциации предприятий рыбной отрасли.

Напомним, что обновленная правовая база не предусматривает разделения подзоны Приморье на район к северу от мыса Золотой и к югу от Золотого. Изменения привели к тому, что рыбаки Хабаровского края лишились возможности добывать эту водоросль, рассказал Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко.

При прежнем разграничении ламинария к югу от Золотого была объектом, для которого устанавливался общий допустимый улов, к северу – относилась к «неодуемым».

Когда разделение убрали, получилось, что освоение в режиме ОДУ распространили на всю подзону. Допустимый улов в итоге распределили по долям квоты между рыбаками Приморского края, а за предприятиями Хабаровского края доли не закреплены, заявил руководитель объединения.

По словам Сергея Рябченко, ассоциация и предприятия неоднократно обращались в уполномоченные федеральные органы за решением вопроса и получили ответ, что для этого нет механизма.

«А механизм прост. Сделайте ламинарию «неодуемой», и пусть ее добывают по заявкам в счет общего объема и приморские, и хабаровские рыбаки. Это будет справедливо. Или вернитесь к старой схеме распределения – южнее и севернее мыса Золотой. При желании решение можно найти. Главное – чтобы это желание было», – отметил президент ассоциации в обращении в редакцию.

Fishnews