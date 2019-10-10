10 октября 2019 года

Росрыболовство и погранслужба решили уйти от разночтений

Росрыболовство и Пограничная служба ФСБ России подготовят методику для своих территориальных органов. Документ должен обеспечить согласованность действий и единую трактовку правил рыболовства и других норм законодательства при контроле промысла.

Такая договоренность достигнута на заседании межведомственной рабочей группы, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. Встречу провел замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков при участии заместителя начальника службы – руководителя департамента береговой охраны ПС ФСБ России Геннадия Медведева.

На заседании обсуждались темы, затронутые рыбаками во время поездки главы Росрыболовства в Архангельскую область. Речь шла о порядке учета продукции из печени трески и переводе продукции в вес добытых водных биоресурсов, а также о порядке применения правил рыболовства для Северного бассейна, регулирующих допустимость отклонений от предварительно заявленного веса продукции из ВБР и внесение корректировки в промысловый и технологический журналы, судовые суточные донесения и таможенную декларацию.

В режиме видеоконференции к участникам рабочей группы обратились представители рыбной промышленности Архангельской и Мурманской областей. Практически все вопросы касались разночтения норм и правил между несколькими проверяющими органами на местах, отметили в пресс-службе ФАР.

«Многие проблемные вопросы можно и нужно решать на месте, на уровне территориальных ведомств», – обратил внимание Геннадий Медведев.

«Надо исключить излишние карательные меры при любом удобном случае. Сначала нужно определить, несут ли действия рыбаков реальную угрозу для страны и ущерб водным биоресурсам, а потом уже предъявлять соответствующие взыскания и другие меры. Мы должны совместно решать задачи в рамках действующего законодательства и полномочий для дальнейшего развития отрасли и экономики страны в целом», – сказал Илья Шестаков.

Росрыболовство и Пограничная служба направят методику своим подразделениям. Межведомственная рабочая группа продолжит свою деятельность.

Fishnews