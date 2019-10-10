10 октября 2019 года

Минсельхоз хочет обновить правила рыболовства для Севера

Версию новых правил рыболовства для Северного бассейна опубликовало Министерство сельского хозяйства РФ. Публичное обсуждение документа на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов завершится 29 октября.

Проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчик отметил, что правила актуализированы в связи с биологическими рекомендациями ВНИРО, направленными на совершенствование рыболовства.

Действующая редакция правил для Северного бассейна утверждена приказом Минсельхоза от 30 октября 2014 г. № 414.

Напомним, в июне 2019 г. вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Fishnews