11 октября 2019 года

Будущие аквафермы на Карельском перешейке разыграли на торгах

Более 1 млн рублей предложили на аукционе за право пользования рыбоводным участком на озере Вуокса в Ленинградской области. Этот РВУ площадью 3 тыс. кв. метров отдан под индустриальную аквакультуру.

Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на торги три рыбоводных участка – два озерных в Приозерском районе и один – на ручье в Тихвинском районе. Акватории предлагались в пользование на 25 лет. Однако из-за отсутствия заявителей аукцион по участку на ручье не состоялся.

Два других РВУ были разыграны 10 октября. Наибольший спрос вызвала акватория на озере Вуокса, цена этого лота превысила 1 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. В результате аукциона федеральный бюджет пополнится на 1,08 млн рублей. Таким образом, в теруправлении торги считают более чем успешными.

Ленинградская область занимает третье место по выращиванию товарной рыбы в Северо-Западном федеральном округе, а также стабильно входит в тройку российских регионов – лидеров по выращиванию радужной форели в садках, отметили в теруправлении.

Fishnews