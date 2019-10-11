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Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Новости от приморских пограничников напоминают фронтовые сводки: столько-то десятков северокорейских суденышек задержано, столько-то незаконного улова и промвооружения изъято, там-то браконьеры оказали сопротивление досмотровой группе.

Российские компании, ведущие промысел в Японском море, отмечают серьезность проблемы «иностранного нашествия». «Мы, как и другие предприятия, осуществляющие промысел в подзоне Приморье, ежегодно сталкиваемся с фактами браконьерства со стороны северокорейских рыбаков, – сообщили Fishnews в пресс-службе компании «Примкраб». – Незаконную добычу в российской экономзоне браконьеры ведут в том числе запрещенными орудиями лова (дрифтерными сетями), которые периодически зацепляют наши крабовые порядки, что приводит к их потере и наносит значительный ущерб».

Как рассказал генеральный директор компании «РК «Восток-1» Александр Сайфулин, браконьеры из КНДР ведут себя нагло, подходя под самый борт. «Наше предприятие устанавливает крабовые порядки на большой глубине, – отметил собеседник Fishnews. – Браконьеры не могут поднять порядки к себе на борт, но срезают буи и части хребтины – просто ради самих материалов. В результаты наши суда теряют крабовые порядки, при том что стоимость каждого – порядка 20 тыс. долларов. По этой причине в текущем году мы в летний период перестали вести промысел краба, решили переждать нашествие северных корейцев и возобновим промысел краба только осенью, когда они уйдут».

Радикальное разрешение проблемы пока не предвидится. Почему же наша страна не идет на исчерпывающие меры для обуздания деятельности незваных гостей в российских водах?

Вялое реагирование на северокорейское браконьерство – это только фрагмент пазла, наряду с такими «кусочками», как отмена исторического принципа и введение крабовых аукционов, «динамо» с выделением обещанных лимитов участникам программы инвестквот, крайняя зарегулированность рыболовства.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер
  • Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из оперативной съемки Погранслужбы
  • Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из оперативной съемки Погранслужбы
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    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

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