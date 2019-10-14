14 октября 2019 года

Минэк спросил бизнес о барьерах

Минэкономразвития запустило на специальном портале сбор предложений по ликвидации административных барьеров. Среди направлений, по которым приглашает высказаться ведомство, контрольно-надзорная деятельность, экспорт.

Минэкономразвития собирает на портале государственной автоматизированной системы «Управление» предложения от предпринимательского сообщества по корректировке федеральных правовых актов, препятствующих ведению бизнеса.

Поступившие инициативы планируется рассмотреть на заседаниях профильных экспертных и рабочих групп, функционирующих в рамках механизма «Трансформация делового климата», рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

Сейчас работа ведется по 16 направлениям, в их числе таможенное администрирование, контрольно-надзорная деятельность, налоговое администрирование и фискальная нагрузка, экология, международная торговля и развитие экспорта. В то же время на портале есть опция, позволяющая предложить новое направление для сбора инициатив.

Fishnews