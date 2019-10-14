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Заседание Консультативного комитета по техническому регулированию провел член коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктор НАЗАРЕНКО. Фото с сайта комиссии

Правку техрегламентов хотят упростить

Процедуру внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС предлагается оптимизировать. В ноябре эту тему должен рассмотреть совет Евразийской экономической комиссии.

Порядок разработки технических регламентов Евразийского экономического союза может быть изменен. Об этом шла речь на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер ЕЭК.

В ноябре вопрос будет вынесен на обсуждение Совета Евразийской экономической комиссии (в его состав входят вице-премьеры государств – членов ЕАЭС). Планируется, что Коллегии ЕЭК (комиссия имеет двухуровневую структуру – совет и коллегия) поручат до 1 февраля 2020 г. представить для рассмотрения советом предложения о внесении изменений в Порядок разработки техрегламентов Евразийского экономического союза.

«Предусматривается сократить сроки и оптимизировать процедуры разработки технических регламентов союза и внесения в них изменений. Также намечено закрепить в Порядке регулярное проведение анализа хода разработки и применения принятых техрегламентов», – рассказали Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Отметим, что немало вопросов у производителей накопилось к техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Хотя корректировка документа может занять не один год, начинать эту процедуру необходимо, пришли к выводу участники круглого стола, организованного на выставке «Золотая осень».

Fishnews

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