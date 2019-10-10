Новости
Техрегламент о безопасности рыбной продукции обсудили на круглом столе

Производители попали в заложники к техрегламенту

У бизнеса накопилось слишком много вопросов к «рыбному» техрегламенту. Хотя корректировка документа может занять не один год, начинать эту процедуру необходимо, пришли к выводу участники круглого стола, организованного на выставке «Золотая осень».

Документ не выдержал проверки практикой

Деловую программу агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» 9 октября открыл круглый стол «Техническое регулирование в производстве рыбной продукции: проблемы и решения». В центре обсуждения оказался технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», практически все положения которого с 1 сентября 2019 г. стали обязательными для российских производителей.

За два с небольшим года жизни в условиях регламента предприятия наработали как положительную, так и отрицательную практику его применения, отметил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Из-за недочетов, допущенных еще на этапе подготовки документа, ведомство получает массу претензий от бизнеса.

«Есть целый ряд вещей, которые в техрегламенте не урегулированы в настоящий момент. И нет, к сожалению, – и это большая проблема – органа, который бы отвечал за дачу разъяснений, которые бы могли и использовались на обязательной основе контролирующими органами», – признал представитель федерального агентства.

По словам руководителя департамента технического регулирования ВНИРО Ирины Игониной, в адрес института за два года поступило 358 писем от предприятий и 130 писем от органов исполнительной власти по вопросам применения требований техрегламента. Они касаются правильности идентификации пищевой продукции, отнесения ее к тому или иному виду, корректного наименования товара, маркировки и многих других аспектов.

Огромное количество писем, как выразилась эксперт, связано с проблемой определения зоологического наименования водного биоресурса в наименовании пищевой рыбной продукции. Не меньше вопросов вызвала трактовка печально знаменитого пункта 20 техрегламента — о запрете реализации пищевой рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами.

«При разработке техрегламента при юридической правке исчезли буквально два слова: реализации кому? — «конечному потребителю», из-за чего ветлабраториями стало браковаться сырье, а не конечная продукция, – рассказала Ирина Игонина. – Мы предложили уточненную формулировку: не допускать реализации пищевой продукции, предназначенной для потребителей, – и далее по тексту. Это разъяснение тоже висит на сайте ЕЭК. Насколько я знаю, Россельхознадзор сейчас пользуется этой формулировкой, и забраковки вроде прекратились».

Хотя количество замечаний и жалоб от бизнеса уже достигло критической массы, внесение изменений в любой техрегламент ЕАЭС — это трудная и многоступенчатая процедура. Для российских предприятий она осложняется тем, что инициировать поправки может только Казахстан как разработчик техрегламента по рыбе.

В связи с этим ВНИРО предлагает адресовать предложения по корректировке техрегламента в департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза или напрямую в Казахстан. «Приветствуются обоснованные изменения в текст техрегламента, направленные от предприятий, не от науки, не от ФОИВов, а именно от предприятий», – обратила внимание руководитель департамента института.

«Меркурий» — не панацея от фальсификата

Россельхознадзор как один из основных участников системы контроля также согласен с необходимостью корректировки рыбного техрегламента. Задачей номер один для службы остается работа в рамках риск-ориентированного подхода, подчеркнул советник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«Другой очень важный вопрос в техническом регулировании – это дыры, которые надо закрывать нам всем вместе, и в «Меркурии» – это тоже живая система, которая совершенствуется и которая не должна допускать превращения одного вида сырья или продукции в другой», – указал представитель ведомства.

Надзорный орган по-прежнему видит много проблем в контроле рыбной продукции, поступающей в торговые сети. «Прежде всего, речь идет о фальсификации. Это и продуктовая фальсификация, и ассортиментная, и информационная, когда на этикетке, несмотря на наличие «Меркурия», одна рыба вдруг превращается в другую», – привел пример Алексей Алексеенко, добавив, что чаще всего это происходит с филе.

При контроле некоторых видов рыбной продукции в ведомстве испытывают большие затруднения. Например, в случае с черной икрой, когда отличить российское происхождение сырья от китайского сложно даже с применением молекулярно-генетических методов.

Росрыболовство предлагает пакетное решение

По мнению замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, часть избыточных требований техрегламента по рыбе вполне может быть рассмотрена применительно к «регуляторной гильотине». Хотя выборочные тесты Роскачества по различным категориям рыбной продукции показывают, что проблемы нередко связаны с несоблюдением условий хранения товара в торговой сети или при его доставке.

Последний фактор не обошли вниманием и представители транспортных компаний. Их тревожит тренд последних лет на падение объемов железнодорожных перевозок рыбы с Дальнего Востока.

Участники круглого стола напомнили и об отраслевых вопросах, которые не решаются годами, как в случае с нормированием содержания органического мышьяка в рыбе и морепродуктах. По мнению бизнеса, главное, чтобы регулятор признал наличие проблемы, в противном случае невозможно сделать следующий шаг и инициировать работу над изменениями нормативной базы.

Комментируя итоги обсуждения, Василий Соколов напомнил, что часть предложений, высказанных на круглом столе, звучала и раньше на совещаниях в Росрыболовстве. «Сейчас мы видим, что острота этих проблем приобретает, я бы сказал, где-то летальный характер не только для отдельных предприятий, но и для отдельных направлений промысла», – сообщил он корреспонденту Fishnews.

При этом выпуск разъяснений по применению отдельных положений техрегламента регулятор считает полезной, но недостаточной мерой – зачастую на местах эти разъяснения не учитываются, а судебная практика складывается разнонаправленно. «Разъяснения даваться должны, но самый правильный путь — обобщить все уже накопившиеся замечания и вносить их пакетом изменений в технический регламент», — заявил замглавы Росрыболовства.

«Рассчитываем, что сейчас вместе с ВНИРО мы подготовим этот пакет изменений, внесем через Минсельхоз основному разработчику техрегламента — Казахстану – и будем дальше отстаивать свою позицию уже на площадке ЕЭК», — заключил Василий Соколов.

Анна Лим, Fishnews

  • Техрегламент о безопасности рыбной продукции обсудили на круглом столе
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
  • Руководитель департамента техрегулирования ВНИРО Ирина ИГОНИНА
  • О вопросах контроля рыбопродукции рассказал советник руководителя Россельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО
  • Заместитель руководителя Роскачества Елена САРАТЦЕВА
  • Президент Ассоциации собственников рефрижераторного подвижного состава Михаил СИНЕВ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкадальний востокикраросрыболовствороссельхознадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    На отрасль стали смотреть другими глазами

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Все материалы

    Интервью

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Готовы к совместной работе с рыбаками

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

    Наталия ДОБРЫНИНА

    Артемия — это настоящий клад

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

    Владимир КОТОВ

    Все обязательства по инвестпроекту выполнили

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

    Сергей ХАРЬКОВ

    Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Все материалы

    Крупным планом

    Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

    «Фишеринг сервис»: Идем на восток!

    Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

    Moon Tech: Холод под контролем

    Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

    Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

    За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

    Чему научит история «Островного»?

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.