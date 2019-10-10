10 октября 2019 года

Производители попали в заложники к техрегламенту

У бизнеса накопилось слишком много вопросов к «рыбному» техрегламенту. Хотя корректировка документа может занять не один год, начинать эту процедуру необходимо, пришли к выводу участники круглого стола, организованного на выставке «Золотая осень».

Документ не выдержал проверки практикой

Деловую программу агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» 9 октября открыл круглый стол «Техническое регулирование в производстве рыбной продукции: проблемы и решения». В центре обсуждения оказался технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», практически все положения которого с 1 сентября 2019 г. стали обязательными для российских производителей.

За два с небольшим года жизни в условиях регламента предприятия наработали как положительную, так и отрицательную практику его применения, отметил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Из-за недочетов, допущенных еще на этапе подготовки документа, ведомство получает массу претензий от бизнеса.

«Есть целый ряд вещей, которые в техрегламенте не урегулированы в настоящий момент. И нет, к сожалению, – и это большая проблема – органа, который бы отвечал за дачу разъяснений, которые бы могли и использовались на обязательной основе контролирующими органами», – признал представитель федерального агентства.

По словам руководителя департамента технического регулирования ВНИРО Ирины Игониной, в адрес института за два года поступило 358 писем от предприятий и 130 писем от органов исполнительной власти по вопросам применения требований техрегламента. Они касаются правильности идентификации пищевой продукции, отнесения ее к тому или иному виду, корректного наименования товара, маркировки и многих других аспектов.

Огромное количество писем, как выразилась эксперт, связано с проблемой определения зоологического наименования водного биоресурса в наименовании пищевой рыбной продукции. Не меньше вопросов вызвала трактовка печально знаменитого пункта 20 техрегламента — о запрете реализации пищевой рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами.

«При разработке техрегламента при юридической правке исчезли буквально два слова: реализации кому? — «конечному потребителю», из-за чего ветлабраториями стало браковаться сырье, а не конечная продукция, – рассказала Ирина Игонина. – Мы предложили уточненную формулировку: не допускать реализации пищевой продукции, предназначенной для потребителей, – и далее по тексту. Это разъяснение тоже висит на сайте ЕЭК. Насколько я знаю, Россельхознадзор сейчас пользуется этой формулировкой, и забраковки вроде прекратились».

Хотя количество замечаний и жалоб от бизнеса уже достигло критической массы, внесение изменений в любой техрегламент ЕАЭС — это трудная и многоступенчатая процедура. Для российских предприятий она осложняется тем, что инициировать поправки может только Казахстан как разработчик техрегламента по рыбе.

В связи с этим ВНИРО предлагает адресовать предложения по корректировке техрегламента в департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза или напрямую в Казахстан. «Приветствуются обоснованные изменения в текст техрегламента, направленные от предприятий, не от науки, не от ФОИВов, а именно от предприятий», – обратила внимание руководитель департамента института.

«Меркурий» — не панацея от фальсификата

Россельхознадзор как один из основных участников системы контроля также согласен с необходимостью корректировки рыбного техрегламента. Задачей номер один для службы остается работа в рамках риск-ориентированного подхода, подчеркнул советник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

«Другой очень важный вопрос в техническом регулировании – это дыры, которые надо закрывать нам всем вместе, и в «Меркурии» – это тоже живая система, которая совершенствуется и которая не должна допускать превращения одного вида сырья или продукции в другой», – указал представитель ведомства.

Надзорный орган по-прежнему видит много проблем в контроле рыбной продукции, поступающей в торговые сети. «Прежде всего, речь идет о фальсификации. Это и продуктовая фальсификация, и ассортиментная, и информационная, когда на этикетке, несмотря на наличие «Меркурия», одна рыба вдруг превращается в другую», – привел пример Алексей Алексеенко, добавив, что чаще всего это происходит с филе.

При контроле некоторых видов рыбной продукции в ведомстве испытывают большие затруднения. Например, в случае с черной икрой, когда отличить российское происхождение сырья от китайского сложно даже с применением молекулярно-генетических методов.

Росрыболовство предлагает пакетное решение

По мнению замруководителя Роскачества Елены Саратцевой, часть избыточных требований техрегламента по рыбе вполне может быть рассмотрена применительно к «регуляторной гильотине». Хотя выборочные тесты Роскачества по различным категориям рыбной продукции показывают, что проблемы нередко связаны с несоблюдением условий хранения товара в торговой сети или при его доставке.

Последний фактор не обошли вниманием и представители транспортных компаний. Их тревожит тренд последних лет на падение объемов железнодорожных перевозок рыбы с Дальнего Востока.

Участники круглого стола напомнили и об отраслевых вопросах, которые не решаются годами, как в случае с нормированием содержания органического мышьяка в рыбе и морепродуктах. По мнению бизнеса, главное, чтобы регулятор признал наличие проблемы, в противном случае невозможно сделать следующий шаг и инициировать работу над изменениями нормативной базы.

Комментируя итоги обсуждения, Василий Соколов напомнил, что часть предложений, высказанных на круглом столе, звучала и раньше на совещаниях в Росрыболовстве. «Сейчас мы видим, что острота этих проблем приобретает, я бы сказал, где-то летальный характер не только для отдельных предприятий, но и для отдельных направлений промысла», – сообщил он корреспонденту Fishnews.

При этом выпуск разъяснений по применению отдельных положений техрегламента регулятор считает полезной, но недостаточной мерой – зачастую на местах эти разъяснения не учитываются, а судебная практика складывается разнонаправленно. «Разъяснения даваться должны, но самый правильный путь — обобщить все уже накопившиеся замечания и вносить их пакетом изменений в технический регламент», — заявил замглавы Росрыболовства.

«Рассчитываем, что сейчас вместе с ВНИРО мы подготовим этот пакет изменений, внесем через Минсельхоз основному разработчику техрегламента — Казахстану – и будем дальше отстаивать свою позицию уже на площадке ЕЭК», — заключил Василий Соколов.

Анна Лим, Fishnews