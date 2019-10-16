16 октября 2019 года

Законодателям рассказали о новых порядках для рыбаков-любителей

Важные для рыбаков-любителей документы – предложения по порядкам учета и маркировки сетей, возможный список районов, где останутся рыболовные участки, – внесены в правительство. Такая информация была озвучена на площадке Совета Федерации.

Напомним, что с 1 января 2020 г. вступит в силу федеральный закон о любительском рыболовстве. Одно из ключевых нововведений – использовать сетные орудия лова можно будет только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, причем будут введены учет и обязательная поштучная маркировка таких орудий добычи. Не по всей стране можно будет оставить и участки для организации любительской рыбалки.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел информацию о подготовке нормативно-правовых актов, предусмотренных законом «О любительском рыболовстве». По этому вопросу доложил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщили Fishnews в пресс-службе СФ.

Так, в правительство внесены проекты:

– порядка учета сетных орудий добычи и ведения реестра таких орудий лова,

– порядка обязательной поштучной маркировки сетных орудий лова и требований к ним,

– постановления об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока при осуществлении любительского рыболовства,

– перечня районов добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском бассейнах, где предусматривается добыча водных биоресурсов из числа ценных видов на рыболовных участках.

В комитете заверили, что планируют и дальше следить за подготовкой подзаконной базы.

Fishnews