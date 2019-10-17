17 октября 2019 года

На контролеров нашли обратную связь

Пожаловаться на нарушения при проверках смогут пользователи портала Бизнес-навигатора МСП. Информация, собранная с помощью «зеркального реестра», будет сопоставляться с данными от контролеров.

На портале Бизнес-навигатора МСП появился функционал обратной связи предпринимателей о результатах проверок и о нарушениях, допущенных при их проведении («зеркальный реестр»). Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Информация «зеркального реестра» будут сопоставляться с результатами проверок, размещенных в едином реестре проверок Генпрокуратуры. Генпрокуратура и (или) контрольно-надзорные органы в установленные сроки обязаны предоставить ответ на оставленное обращение. Предполагается, что использование механизма «зеркального реестра» поможет оптимизировать контрольно-надзорную деятельность.

Работа «зеркального реестра» запущена в рамках исполнения поручения, которое дал президент Владимир Путин. Механизм создавался рабочей группой из представителей Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Минкомсвязи, АО «Корпорация «Малого и среднего предпринимательства», АСИ и органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.

Fishnews