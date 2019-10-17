17 октября 2019 года

В Общественном совете при Росрыболовстве освободилось место

Объявлен донабор в Общественный совет при Росрыболовстве. Заявления принимаются от граждан по представлению некоммерческих организаций.

Донабор объявила Общественная палата России, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Заявки регистрируются на портале общественных советов os.oprf.ru. Подробная информация о требованиях к кандидатам и организациям, их выдвигающим, а также формы документов размещены в разделе «Для кандидатов».

Новый состав Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству был утвержден в апреле 2018 г. В настоящее время в состав совета входят 27 человек. Донабор объявлен для замены выбывшего члена.

Fishnews