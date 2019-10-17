17 октября 2019 года

Чили хочет продавать в ЕАЭС больше лосося

Нарастить экспорт в страны Евразийского экономического союза хотят производители лосося в Чили. По данным зарубежных СМИ, в 2018 г. только в Россию они ввезли продукции на 447 млн долларов.

Общий товарооборот ЕАЭС и Чили в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом вырос на 31% и достиг 1,2 млрд долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. И хотя экспорт товаров из союза в Чили увеличился еще сильнее – на 54,8%, сильный дисбаланс в торговле по-прежнему сохраняется. Так, объемы поставок товаров из ЕАЭС достигли 127 млн долларов, в то время как ввоз продукции в обратном направлении составил почти 1,1 млрд долларов.

Рост чилийского экспорта в страны союза в прошлом году достигнут, главным образом, за счет лососей, отмечает Undercurrent News. В Ассоциации производителей лосося Чили SalmonChile надеются на дальнейшее увеличение поставок.

В ноябре республику должен посетить президент России Владимир Путин. Ожидается, что это будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества.

Fishnews