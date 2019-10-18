18 октября 2019 года

Арктические регионы к зиме получат вариант новой госпрограммы

К 1 декабря будет подготовлен проект новой госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны, заявили в Минвостокразвития. При этом все мероприятия отфильтрованы для внесения в отраслевые государственные программы.

Минвостокразвития приступило к работе над новой государственной программой «Социально экономическое развитие Арктической зоны». Об этом на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил заместитель министра Александр Крутиков.

«К 1 декабря этого года проект госпрограммы в первом варианте будет подготовлен и вынесен на обсуждение», – рассказал депутатам замглавы ведомства.

Александр Крутиков заявил, что при подготовке документа все мероприятия, не имеющие отношения к социально-экономическому развитию арктических регионов, переданы в отраслевые госпрограммы. В их число вошли такие проекты, как строительство ледостойкой платформы Росгидромета, обустройство Росгвардии, утилизация судов с ядерным топливом. Каждое из мероприятий с полным сохранением финансирования теперь включено в свою отраслевую госпрограмму, сообщили Fishnews в пресс-центре Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, к сухопутным территориям Арктической зоны России отнесены два региона в составе ДФО: Республика Саха (Якутия) – частично и Чукотский автономный округ – полностью. А также Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, городской округ «Воркута» (Республика Коми). Кроме того, в Арктическую зону включены ряд районов Карелии, Красноярского края, Архангельской области, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане. Полномочиями по развитию Арктической зоны в конце февраля наделили Минвостокразвития.

Fishnews