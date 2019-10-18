18 октября 2019 года

Россия и Норвегия помогут друг другу изучать краба опилио

Россия и Норвегия подтвердили намерение сотрудничать в изучении краба-стригуна опилио. Планируется, что исследование этого промыслового объекта поможет эффективнее управлять его запасами.

«Крабовый» вопрос стал одной из тем 49-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) в Петрозаводске, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта Росрыболовства.

«Принимая во внимание, что Россия и Норвегия несут ответственность за принятие эффективных мер управления запасами краба-стригуна опилио на своих континентальных шельфах, стороны подтвердили намерение осуществлять сотрудничество в области изучения этого промыслового объекта», – отметили в пресс-службе федерального агентства.

Fishnews