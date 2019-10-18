18 октября 2019 года

«Ростех» заявил о непричастности к «крабовым» проектам

Госкорпорация «Ростех» заявила о своей непричастности к проектам, реализуемым ООО «ТРК» – одним из победителей аукциона по продаже долей квот вылова краба.

Первый аукцион по продаже долей квот добычи краба в инвестиционных целях прошел с 7 по 15 октября. На торги было выставлено право на добычу ценных объектов в Дальневосточном и Северном бассейнах.

В число победителей аукциона по Дальнему Востоку вошло ООО «ТРК». Компания выиграла два пакета долей квот – лимиты на добычу краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, синего в Северо-Охотоморской подзоне, равношипого в Северо-Охотоморской подзоне и Северо-Курильской зоне. Суммарно «ТРК» досталось по 10,526% квоты каждого объекта.

В публикациях СМИ со ссылкой на источники в отрасли говорилось, что таким образом в крабовый бизнес зашли лица, связанные с «Ростехом». Однако в госкорпорации заявили, что эта информация некорректна.

Связь усматривалась через компанию «Тульский оружейный завод». Однако корпорация никогда не являлась контролирующим акционером ТОЗ, более того, этот актив находится в стадии продажи – отреагировали на публикацию Fishnews в пресс-службе «Ростеха».

«Определен покупатель, в настоящий момент сделка находится в стадии оформления. Информация о причастности корпорации к проектам, реализуемым компанией «ТРК», является некорректной», – заявили в госкорпорации.

Fishnews