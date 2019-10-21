21 октября 2019 года

ФСБ убрала устаревший регламент

Федеральная служба безопасности признала утратившим силу административный регламент о выдаче разрешений на пересечение госграницы для перегрузки уловов и рыбопродукции в «районах укрытия».

ФСБ признала утратившим силу приказ от 24 октября 2013 г. № 563. Таким образом, перестает действовать административный регламент, описывающий процедуру выдачи российским суда разрешений на пересечение границы для перегрузки уловов и рыбопродукции в 12-мильной зоне при неблагоприятных гидрометеоусловиях, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в 2011 г. в закон были внесены изменения, позволяющие судам, которые прошли пограничный контроль, пересекать границу для перегрузки уловов и рыбопродукции без прохождения пограничного и других видов контроля. Речь шла о специальных районах во внутренних морских водах и территориальном море РФ – «районах укрытия». Таким образом, власти решили обеспечить безопасность для судов на случай неблагоприятных гидрометеорологических условий.

В январе 2019 г. вступили в силу новые изменения закона. Разрешительный порядок пересечения был заменен на уведомительный. В то же время такие условия перегрузки остались только для уловов водных биоресурсов.

Fishnews