21 октября 2019 года

ЕС, Норвегия и Фареры решили наловить больше скумбрии

Евросоюз, Норвегия и Фарерские острова установили общую квоту вылова атлантической скумбрии на будущий год – 922 тыс. тонн. Это на 41% больше лимита 2019 г.

Решение было принято с учетом последней рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES), сообщает корреспондент Fishnews.

В ICES отметили, что прогноз по уровню вылова для 2019 г. был увеличен в мае: с 318 403 тонн до 770 358 тонн. Сумма квот всех добывающих атлантическую скумбрию стран в 2019 г. достигла 864 тыс. тонн, пишет Undercurrent News. 653 438 тонн из них пришлись на Евросоюз, Норвегию и Фареры.

Британский портал обращает внимание, что Морской попечительский совет (MSC) продлевает приостановление сертификации промысла атлантической скумбрии, несмотря на данные науки о хорошем состоянии популяции. По информации издания, причиной такой позиции MSC стало одностороннее (самостоятельное) назначение себе лимитов Исландией, Гренландией и Россией, а также недостаток контроля вылова со стороны ЕС, Норвегии и Фарерских островов.

Fishnews