21 октября 2019 года

На ДВНПС проанализируют работу новых правил рыболовства

Летом вступили в силу обновленные правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Первые результаты применения документа планируется обсудить на заседании научно-промыслового совета.

Очередное заседание Дальневосточного научно-промыслового совета должно состояться во Владивостоке 6 ноября. В числе вопросов, которые предполагается рассмотреть на ДВНПС, - практика применения новой редакции правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что важнейший для рыбаков документ в новой версии вступил в силу с 17 июня. Правила утверждены приказом Минсельхоза России от 23 мая 2019 г. № 267.

Работа над документом велась длительное время. Изменения были предусмотрены для разных категорий пользователей водных биоресурсов: предприятий, рыбаков-любителей, представителей коренных малочисленных народов.

Fishnews