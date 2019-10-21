Новости
Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Судостроение и судоремонт – направления, за развитие которых мало кто из негосударственного сектора рискует браться. Сложно конкурировать с верфями азиатских стран, где работа поставлена на поток, заказы выполняются качественно и быстро.

Однако если организовать процесс в России, с привлечением иностранных партнеров, можно решить целый ряд задач, уверен инвестор «Невельского судоремонта» Сергей Ким. В портовом городе компания планирует уже в 2020 г. ввести в эксплуатацию судоремонтный завод. Предполагается, что предприятие начнет с ремонта до 12 судов в год и постепенно увеличит объемы.

Но основным направлением для нового завода инвесторы называют крупносекционную сборку судов. В Невельске собираются строить рыбопромысловый флот длиной до 60 метров и шириной до 16 метров. Востребованы, считают в компании, будут и суда вспомогательного флота – самоходные плашкоуты, суда-бункеровщики, буксиры-кантовщики.

Конкурентным преимуществом нового завода станет блочная сборка: такой принцип поможет ускорить процесс строительства и сделать работу более эффективной.

«Планируется применять метод двухстапельной постройки, что позволит нам осуществлять сборку четырех судов единовременно», – рассказали Fishnews в компании.

Новый завод должен обеспечить 482 рабочих места. Основной промышленно-производственный персонал будет привлекаться из Невельского района и с других территорий Сахалинской области. Но в целом здесь готовы принять профессионалов из разных уголков страны: судостроение и судоремонт требуют грамотных специалистов.

Ожидаемые сроки запуска судосборочного производства – 2022 г. Начать намерены со строительства около 6 мало- и среднетоннажных судов в год. Предполагается, что через несколько лет завод выйдет на выпуск 16 малотоннажников и 12 среднетоннажников в год.

Для развития судостроения и судоремонта в России власти предлагают использовать кооперацию с зарубежными странами. Свой проект «Невельский судоремонт» планирует реализовать с южнокорейскими партнерами – компанией HanJoong Ship Machinery.

«Невельский судоремонт» располагает причальной линией протяженностью 626 метров. С ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» заключен договор аренды на 49 лет. В конце августа на предприятиях Невельска побывал врио генерального директора Нацрыбресурса Сергей Харьков. Гостям показали, как идет работа по модернизации инфраструктуры, производственных помещений.

На заводе будут выполняться работы для подготовки флота к ежегодному освидетельствованию регистром судоходства, с дальнейшим расширением списка услуг, рассказал директор предприятия Андрей Довженко.

Инвесторы завода в Невельске внимательно отслеживают: какие стимулы предлагает государство для судостроения и судоремонта. Здесь интересны возможности Фонда развития Дальнего Востока, поддержка со стороны областного правительства. В 2016 году на полях Восточного экономического форума соглашение с «Невельским судоремонтом» подписала Корпорация развития Сахалинской области.

Полезны инвесторам были бы преференции территории опережающего развития, свободного порта Владивосток. Сейчас к СПВ относятся два муниципальных образования Сахалинской области – Корсаковский и Углегорский городские округа. Однако власти региона уже говорили о том, что режим свободного порта можно было бы распространить и на Невельский район.

Меры поддержки, которые могут использовать сами судостроители, – это первое направление. Второе – инструменты, с помощью которых государство поддерживает судовладельцев в обновлении флота. Сегодня в список таких стимулов входит субсидирование процентных ставок по кредитам на приобретение судов, льготный лизинг. Планируются и новые инструменты. Так, Минсельхоз, Росрыболовство и Минпромторг готовят субсидии для строительства мало- и среднетоннажного флота: предполагается, что эта программа будет работать на разных рыбохозяйственных бассейнах. Обсуждается расширение механизма инвестиционных квот.

Текст полностью смотрите в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске
  • Судоремонтное производство планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 г.
  • В октябре «Невельский судоремонт» представил свой проект на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостокдальний востокправительстворосрыболовствосудостроение
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    На отрасль стали смотреть другими глазами

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

    Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

    Олег КОМАРОВ

    В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Готовы к совместной работе с рыбаками

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

    Наталия ДОБРЫНИНА

    Артемия — это настоящий клад

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

    Владимир КОТОВ

    Все обязательства по инвестпроекту выполнили

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    Предлагаем доработать регламент пограничной службы

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

    Все материалы

    Крупным планом

    Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

    Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

    Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

    Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

    «Фишеринг сервис»: Идем на восток!

    Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

    Moon Tech: Холод под контролем

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.