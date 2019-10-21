21 октября 2019 года

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Судостроение и судоремонт – направления, за развитие которых мало кто из негосударственного сектора рискует браться. Сложно конкурировать с верфями азиатских стран, где работа поставлена на поток, заказы выполняются качественно и быстро.

Однако если организовать процесс в России, с привлечением иностранных партнеров, можно решить целый ряд задач, уверен инвестор «Невельского судоремонта» Сергей Ким. В портовом городе компания планирует уже в 2020 г. ввести в эксплуатацию судоремонтный завод. Предполагается, что предприятие начнет с ремонта до 12 судов в год и постепенно увеличит объемы.

Но основным направлением для нового завода инвесторы называют крупносекционную сборку судов. В Невельске собираются строить рыбопромысловый флот длиной до 60 метров и шириной до 16 метров. Востребованы, считают в компании, будут и суда вспомогательного флота – самоходные плашкоуты, суда-бункеровщики, буксиры-кантовщики.

Конкурентным преимуществом нового завода станет блочная сборка: такой принцип поможет ускорить процесс строительства и сделать работу более эффективной.

«Планируется применять метод двухстапельной постройки, что позволит нам осуществлять сборку четырех судов единовременно», – рассказали Fishnews в компании.

Новый завод должен обеспечить 482 рабочих места. Основной промышленно-производственный персонал будет привлекаться из Невельского района и с других территорий Сахалинской области. Но в целом здесь готовы принять профессионалов из разных уголков страны: судостроение и судоремонт требуют грамотных специалистов.

Ожидаемые сроки запуска судосборочного производства – 2022 г. Начать намерены со строительства около 6 мало- и среднетоннажных судов в год. Предполагается, что через несколько лет завод выйдет на выпуск 16 малотоннажников и 12 среднетоннажников в год.

Для развития судостроения и судоремонта в России власти предлагают использовать кооперацию с зарубежными странами. Свой проект «Невельский судоремонт» планирует реализовать с южнокорейскими партнерами – компанией HanJoong Ship Machinery.

«Невельский судоремонт» располагает причальной линией протяженностью 626 метров. С ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» заключен договор аренды на 49 лет. В конце августа на предприятиях Невельска побывал врио генерального директора Нацрыбресурса Сергей Харьков. Гостям показали, как идет работа по модернизации инфраструктуры, производственных помещений.

На заводе будут выполняться работы для подготовки флота к ежегодному освидетельствованию регистром судоходства, с дальнейшим расширением списка услуг, рассказал директор предприятия Андрей Довженко.

Инвесторы завода в Невельске внимательно отслеживают: какие стимулы предлагает государство для судостроения и судоремонта. Здесь интересны возможности Фонда развития Дальнего Востока, поддержка со стороны областного правительства. В 2016 году на полях Восточного экономического форума соглашение с «Невельским судоремонтом» подписала Корпорация развития Сахалинской области.

Полезны инвесторам были бы преференции территории опережающего развития, свободного порта Владивосток. Сейчас к СПВ относятся два муниципальных образования Сахалинской области – Корсаковский и Углегорский городские округа. Однако власти региона уже говорили о том, что режим свободного порта можно было бы распространить и на Невельский район.

Меры поддержки, которые могут использовать сами судостроители, – это первое направление. Второе – инструменты, с помощью которых государство поддерживает судовладельцев в обновлении флота. Сегодня в список таких стимулов входит субсидирование процентных ставок по кредитам на приобретение судов, льготный лизинг. Планируются и новые инструменты. Так, Минсельхоз, Росрыболовство и Минпромторг готовят субсидии для строительства мало- и среднетоннажного флота: предполагается, что эта программа будет работать на разных рыбохозяйственных бассейнах. Обсуждается расширение механизма инвестиционных квот.

Текст полностью смотрите в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.