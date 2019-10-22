22 октября 2019 года

Дело о «газовой атаке» на рыбинспектора рассмотрит суд

Житель Камчатского края предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника рыбоохраны. По версии следствия, злоумышленник распылил слезоточивое вещество в инспектора, пытавшегося его задержать.

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Житель региона обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, – применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Инцидент произошел 10 августа 2018 г. в заводи (протоке) реки Плотникова в Усть-Большерецком районе. По версии следствия, мужчина воспрепятствовал законной деятельности сотрудника Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, пытавшегося задержать фигуранта дела и других нарушителей, составить на них административные протоколы и зафиксировать факт незаконной рыбалки.

Злоумышленник распылил аэрозольный баллон со слезоточивым веществом в область лица и рук инспектора, после чего скрылся с места происшествия, сообщили Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства. По информации СМИ, браконьер использовал средство «Антизверь».

Уголовное дело направлено в Усть-Большерецкий районный суд. В прокуратуре отметили, что 42-летний мужчина не работает и ранее привлекался к административной и уголовной ответственности.

Согласно части 1 статьи 318 УК РФ, обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Fishnews