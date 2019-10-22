22 октября 2019 года

Дальний Восток подбивает первые итоги по лососю

Лососевая путина подходит к завершению: к 22 октября вылов составил 492,17 тыс. тонн. Это на 40% выше показателя за аналогичный период 2017 г.

По оперативным данным, в Сахалинской области выловлено 70,61 тыс. тонн – на 31,8% больше результата за аналогичный период позапрошлого года. В Приморье освоено в 1,5 раза больше - 183,04 тонны. В Хабаровском крае добыто около 27,7 тыс. тонн, что на 41% ниже уровня 2017 г.

В Камчатском крае по итогам путины 2019 г. вылов составил около 378 тыс. тонн – на 56,4% больше, чем в позапрошлом году. В Магаданской области вылов вырос по сравнению с результатом 2017 г. на 51,5% – до 10,42 тыс. тонн.

По данным Приморского территориального управления, средний уровень загрузки холодильников составляет 94,6%. В западные регионы России из Владивостока отправлено 65 ускоренных поездов с рыбной продукцией. Стоимость доставки из Владивостока до Москвы находится на уровне 14,5-15 руб./кг, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По итогам штаба путина замглавы ведомства Петр Савчук поручил ТИНРО проанализировать ситуацию и доложить информацию по эффективности работы частных рыбоводных заводов в Приморье. Заместитель руководителя Росрыболовства также обратил внимание на необходимость организации межведомственных рыбоохранных мероприятий там, где путина еще продолжается. Кроме того, поручено к следующему штабу проанализировать логистику и объем всех перевозок уловов в период лососевой путины 2019 г., включая транспортировку на внутренний рынок, на экспорт и хранение.

Fishnews