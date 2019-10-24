24 октября 2019 года

Бизнес хотят контролировать дистанционно

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости законодательного закрепления дистанционных механизмов контроля. Правительство завершает работу над базовыми законопроектами по реформе контрольно-надзорной деятельности, рассказал он.

Внедрение системы дистанционного контроля обсуждалось на совещании, которое премьер Дмитрий Медведев провел в Москве, сообщили в пресс-службе кабмина. Такие механизмы важно внедрять в сфере промышленной безопасности, но не только, заявил глава правительства. «В целом это, конечно, и других областей касается – экологического, санитарного и других видов надзора», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он отметил, что нужно подготовить изменения правовой базы. «Сейчас правительство завершает работу над базовыми законопроектами, которые направлены на реформирование сферы надзора и контроля. Это законопроект «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и законопроект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». У них разное назначение, и обсуждение этих документов, так или иначе, ведется», – рассказал премьер.

Необходимо обратить внимание на активное использование в контрольно-надзорной деятельности дистанционных технологий контроля и проработать связанные с этим вопросы, поставил задачу Дмитрий Медведев.

Fishnews