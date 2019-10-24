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Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Изменения по участкам поставили новые вопросы

Предприниматели переоформляют рыбопромысловые участки на рыболовные – как того требует законодательство. Однако ряд вопросов еще только предстоит урегулировать, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«В соответствии с федеральным законом от 3 июля 2016 года № 349, с 1 января 2019 года утратил силу пункт 2.1 статьи 33.4 закона о рыболовстве. Здесь определялся порядок заключения договора пользования водными биоресурсами в целях осуществления промышленного рыболовства в отношении видов ВБР, общий допустимый улов которых не устанавливается. При этом предусматривалась необходимость иметь договор на рыбопромысловый участок», – напомнил президент АРСО.

Таким образом, обратил внимание Максим Козлов, сейчас любой пользователь вправе выписать разрешение на добычу «неодуемых» объектов без договора о предоставлении РПУ. «Мы усматриваем здесь возможность для конфликта интересов хозяйствующих субъектов, а также считаем, что нынешняя ситуация может подтолкнуть пользователей к нарушению правил рыболовства», – отметил собеседник Fishnews.

Некоторые виды водных биоресурсов, ОДУ которых не устанавливается, добываются ставными морскими неводами: корюшка (не анадромная форма), сельдь, мойва. Сроки промысла совпадают со временем вылова анадромных видов рыб.

«Исходя из нынешних формулировок законодательства, получается, что в период вылова анадромных пользователь, получивший разрешение на добычу объектов, для которых не устанавливается ОДУ, может поставить ставной невод между неводами для добычи анадромных видов. Или, если промысел «неодуемого» объекта начинается раньше хода анадромных, ставной невод можно разместить на месте вылова анадромных», – указал на возможные причины для споров руководитель объединения.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области призвал принять меры, чтобы не допустить конфликта интересов хозяйствующих субъектов. У АРСО есть предложения по этому вопросу, подчеркнул он.

Текст полностью смотрите в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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