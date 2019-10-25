25 октября 2019 года

Икорные контрабандисты отправятся в колонию

В подмосковном Жуковском суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам, участвовавшим в контрабанде китайской черной икры из Казахстана. Продукцию решено конфисковать и уничтожить.

Жуковский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор в отношении двух иностранных граждан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Суд установил, что в феврале 2019 г. мужчины вступили в преступный сговор и, распределив между собой роли, осуществили контрабанду икры осетровых. Продукция предназначалась для продажи в России. Сообщник контрабандистов отправил партию икры китайского производства из Казахстана под видом товаров народного потребления. Один из злоумышленников должен был получить груз в аэропорту «Жуковский» и передать другому для дальнейшей реализации, рассказали Fishnews в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Однако обман вскрылся, обнаружено свыше 1 тонны икры стоимостью 29,58 млн рублей.

Один из подсудимых получил 4 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей, другой - 3 года 1 месяц лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Изъятый продукт суд постановил конфисковать и уничтожить в установленном законом порядке.

Приговор в законную силу не вступил.

Fishnews