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Рыбная мука – важное сырье для производства кормов

Индия ограничит производство рыбной муки

Индийское Управление по развитию экспорта рыбы и морепродуктов (MPEDA) решило с 1 января 2020 г. не регистрировать новые предприятия по производству рыбной муки и рыбьего жира. Таким образом собираются бороться с выловом молоди для переработки в корма.

В Индии работают 56 предприятий по производству рыбной муки и рыбьего жира, пишет интернет-портал The Hindu Business Line. По его информации, производства находятся в штатах Керала, Махараштра, Карнатака и Тамил-Наду.

Эти фабрики ежегодно выпускают около 250 тыс. тонн продукции общей стоимостью 17,5 млрд рупий (около 15,8 млрд. рублей). Из них на экспорт идет товара на 6,5 млрд рупий (примерно 5,86 млрд рублей).

Около 45% общемирового производства рыбной муки потребляет аквакультура. Этот продукт делают из отходов рыбопереработки, а также видов, которые не употребляются в пищу человеком, сообщает корреспондент Fishnews. Однако часто на муку идет рыба нетоварного вида или размера.

Председатель индийского Управления по развитию экспорта рыбы и морепродуктов (MPEDA) Шри Сринивас рассказал The Hindu Business Line, что неограниченная добыча молоди для производства муки и жира – главная проблема рыболовной отрасли страны. Эта тенденция привела к «застою» промысла коммерчески значимых видов и появлению риска истощения рыбных ресурсов, заявил глава управления. Под угрозой оказались также источники дохода рыбаков и доступность рыбы для населения.

Поэтому MPEDA решило с 1 января 2020 г. ввести мораторий на регистрацию новых предприятий по производству рыбной муки и рыбьего жира. Под запретом окажется и увеличение мощности существующих заводов.

Шри Сринивас отметил, что спрос на корма повысился из-за увеличения объемов выращивания белоногой креветки на аквакультуре в последнее десятилетие. Это привело к росту числа производителей рыбной муки и рыбьего жира. В результате сырья стало не хватать предприятиям, выпускающим другую продукцию из рыбы товарного размера.

Индийская Ассоциация производителей рыбной муки приветствовала введение моратория: ожидается, что такие меры помогут отрасли стать устойчивей и бороться с выловом молоди. Однако бизнес-объединение обеспокоено судьбой новых мелких производителей, которые инвестировали в предприятия заемные средства. Для них нужно сделать исключение, считают в ассоциации.

Fishnews

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