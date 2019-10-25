25 октября 2019 года

Рыбаков опять призывают глобально договориться о безопасности

Международная морская организация (IMO) провела в Испании конференцию, призванную ускорить международную ратификацию Кейптаунского соглашения о безопасности 2012 г. 48 государств заявили о намерении принять документ.

Созванная IMO Министерская конференция по вопросам безопасности рыболовства и ННН-промыслу прошла в испанском городе Торремолинос. В мероприятии участвовало 500 делегатов из 120 государств, в том числе 70 представителей министерского уровня, сообщили Fishnews в пресс-службе IMO.

Основной целью конференции стало содействие ратификации Кейптаунского соглашения 2012 г. В итоге 48 министров и послов подписали Торремолиносскую декларацию, тем самым выразив намерение своих правительств ратифицировать Кейптаунское соглашение. Россия в число подписантов нового документа не вошла.

Кейптаунское соглашение предусматривает введение требований по безопасности для рыболовных судов длиной 24 м и более. В частности, это требования по конструкции, водонепроницаемости, остойчивости и непотопляемости, механическим и электрическим установкам, противопожарной защите, спасательным средствам и устройствам, навигационному и радиооборудованию. Также определены требования по освидетельствованию промыслового флота и выдаче свидетельств, формы Международного свидетельства о безопасности рыболовного судна и Международного свидетельства об изъятии.

Кейптаунское соглашение вступит в силу через 12 месяцев после того, как его ратифицируют по крайней мере 22 государства, имеющие в совокупности не менее 3600 рыболовных судов длиной 24 м и более.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопрос об участии России в призыве ускорить ратификацию Кейптаунского соглашения обсудили на Всероссийской конференции по безопасности мореплавания во Владивостоке в октябре 2019 г. С докладом о Кейптаунском соглашении выступил начальник управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства Анатолий Дубник. Он отметил, что «каких-то серьезных замечаний по данному вопросу у нас нет и от рыбацких организаций и ассоциаций их также не поступало». Анатолий Дубник обратил внимание, что ознакомиться с положениями Кейптаунского соглашения можно на сайте Росрыболовства в разделе «Безопасность мореплавания».

Докладчик отметил, что в документ включено положение «об отсутствии режима благоприятствования».

«Это означает, что все суда, заходящие в порт государства, являющегося участником соглашения, подлежат одинаковым стандартам проверки, даже если они зарегистрированы в государстве, которое не ратифицировало соглашение или не присоединилось к нему. Это положение позволит государствам контролировать все суда, заходящие в их порты, повышая международные стандарты безопасности», – рассказал представитель Росрыболовства.

«На данный момент мы видим, что такие требования нами в принципе выполнимы. Проблемы могут возникнуть только у так называемых «японских шхун», которые в какой-то мере этим требованиям не отвечают», – подчеркнул Анатолий Дубник.

Fishnews