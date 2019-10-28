28 октября 2019 года

Амурские браконьеры несут потери

В селе Тахта в Хабаровском крае за месяц представители закона изъяли браконьерской продукции почти на 3,7 млн рублей. В руки правоохранителей попали партии рыбы осетровых пород и черной икры.

Рядом с домом в селе Тахта (нижнее течение Амура) в начале октября обнаружили 117 полимерных контейнеров емкостью 0,5 л с «зернистой массой желто-зеленого цвета» – предположительно осетровой икрой, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства.

14 октября у жителя Тахты изъяли мешок с 66 кусками переработанной рыбы, 9 из которых оказались хвостами осетровых. А также 40 фрагментов, принадлежащих 9 особям осетровых, и 74 вакуумные упаковки с мелкими частями пяти осетровых.

Fishnews