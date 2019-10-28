28 октября 2019 года

ЕС поможет повысить отдачу от рыбного хозяйства развивающимся странам

Евросоюз, страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ) и ФАО подписали пятилетнюю программу на 40 млн евро. Она призвана стимулировать развитие устойчивого рыболовства и аквакультуры в регионах АКТ.

Подписание документа состоялось в Осло на конференции «Наши океаны 2019». FISH4ACP – инновационная программа, финансируемая Европейским союзом, разработанная совместно с АКТ и реализуемая Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН. Планируется инвестировать в производственно-сбытовые цепочки для стимулирования инклюзивного роста, укрепления продовольственной безопасности и минимизации воздействия на морскую окружающую среду.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, программа будет работать с 10 производственно-сбытовыми цепочками в 10 странах АКТ. Предполагается, что FISH4ACP будет уделять особое внимание мелким рыбным промыслам, так как они способны приносить экономические и социальные выгоды, особенно женщинам.

В Африке программа поддержит как аквакультуру, так и рыболовство. Производственно-сбытовые цепочки там охватывают промысел во внутренних водах и на море, в том числе добычу сома, мелких пелагических рыб, устриц, креветки и тиляпии от Нигерии до Зимбабве и от озера Танганьика до Сан-Томе и Принсипи вплоть до побережья Атлантического океана, отметили в ФАО.

В Карибском бассейне FISH4ACP сконцентрируется на запасах большой корифены в Доминиканской Республике и креветок сибоб в Гайане. В Тихом океане планируется уделить внимание лову тунца у Маршалловых островов.

FISH4ACP должна стартовать в начале 2020 г. На первом этапе будет проводиться оценка производственно-сбытовых цепочек для выявления проблем в каждой из них, содействие в поиcке новых рынков, сокращении отходов и потерь, улучшении условий труда и управлении запасами.

Fishnews