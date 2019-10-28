28 октября 2019 года

ЕАЭС вышел на новый уровень сотрудничества с Китаем

Вступило в силу соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его членами и Китаем. Документ не является соглашением о свободной торговле, но создает основу для прозрачности систем регулирования и упрощения торговых процедур, отметили в ЕЭК.

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китаем – с другой вступило в силу 25 октября. Все стороны выполнили необходимые ратификационные процедуры, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Напомним, что соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве было подписано в мае 2018 г. в Астане (Казахстан). По своему формату документ не является соглашением о свободной торговле – его положениями не предусмотрено снижение или устранение ввозных таможенных пошлин, отметили в ЕЭК.

При этом цель соглашения – повышение уровня транспарентности систем регулирования, упрощение торговых процедур, а также развитие кооперационных связей.

Соглашение создает качественную правовую базу торгово-экономического взаимодействия по широкому кругу вопросов, среди которых – таможенное сотрудничество, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, меры торговой защиты, вопросы электронной торговли, интеллектуальной собственности, отметила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

По слова представителя комиссии, в сфере таможенных процедур стороны договорились о выпуске товаров без необоснованных задержек, с ускоренной таможенной очисткой скоропортящихся грузов. «В соглашении также зафиксированы существенные гарантии для экспортеров государств-членов ЕАЭС в отношении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности», – привела примеры Вероника Никишина.

В целом, как отметили в ЕЭК, соглашение предусматривает обязательства по транспарентности торгового регулирования, дающие союзу дополнительные гарантии. Так, со всеми мерами КНР, которые окажут влияние на деятельность заинтересованных лиц союза, можно будет ознакомиться в свободном формате и представить свои комментарии.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Fishnews