28 октября 2019 года

Минприроды объяснило передачу заповедников

Уссурийский и Дальневосточный морской заповедники в Приморском крае стали последними ООПТ, переданными от Минобрнауки Министерству природных ресурсов и экологии. Подведомственность особо охраняемых территорий сменили в соответствии со специальной концепцией.

Передачу Дальневосточного морского государственного природного биосферного заповедника и Уссурийского государственного природного заповедника имени В.Л. Комарова прокомментировали в пресс-службе Минприроды, сообщает корреспондент Fishnews.

В министерстве напомнили, что в соответствии с утвержденной правительством Концепцией развития системы ООПТ федерального значения все заповедники должны находиться в ведении Минприроды.

«Морской и Уссурийский заповедники оставались последними заповедниками Минобрнауки, не включенными в состав Минприроды России, поэтому новое распоряжение правительства – значимое событие для единой российской заповедной системы», – отметил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды Иван Шмаков.

Следующим шагом станет переход двух уникальных территорий юга Приморья под управление ФГБУ «Земля леопарда». Директор учреждения Виктор Бадюк обратил внимание, что учреждения Минобрнауки смогут продолжать свои исследования на заповедных территориях в полном объеме.

Fishnews