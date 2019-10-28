28 октября 2019 года

НАО предлагает свои поправки по рыболовству

В Ненецком автономном округе обсудили проект новых правил рыболовства для Северного бассейна. Региональные парламентарии предложили ряд изменений в документ.

Версию новых правил рыболовства для Северного бассейна Минсельхоз опубликовал на портале regulation.gov.ru. Процедура общественного обсуждения завершится 29 октября.

Свои предложения по документу подготовили в Ненецком автономном округе. Проект новых правил рассмотрели на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию.

Как рассказали Fishnews в пресс-центре собрания, предложения касаются суточной нормы добычи рыбы частиковых пород, возможностей вылова рыбы жителями прибрежных населенных пунктов, допустимого количества выловленной рыбы в случае пребывания на водном объекте более суток. Также в НАО считают, что нужно разрешить вылов рыбы в тундровых озерах и на реке Печора только жителям округа, а на особо охраняемых природных территориях регионального значения – только оленеводам. Кроме того, предлагается разрешить рыбную ловлю на местах кочевий представителям не только КМНС, но и других национальностей, занимающихся оленеводством.

Соответствующие обращения направят в Госдуму и Совет Федерации.

Fishnews