28 октября 2019 года

Чилийские протесты ударили по лососеводам

Многие производители лосося в Чили были вынуждены уменьшить сбор «урожая» на аквафермах из-за беспорядков в стране. Усугубить ситуацию могут проблемы с доставкой экспортной рыбы в морские порты и аэропорт.

Беспорядки разрушают логистические цепочки лососеводов. Кроме того, работники зачастую просто не могут добраться до своих предприятий, так как демонстранты блокируют дороги, пишет портал Undercurrent News.

По словам исполнительного директора Blumar USA Себастьяна Гойкулеа (Sebastian Goycoolea), его предприятие уже работает на средней мощности. Если начнут бастовать сотрудники таможни или логистика усложнится еще сильнее, то все чилийское лососеводство может быть парализовано, считает представитель компании.

Международный аэропорт Сантьяго, через который лосось вывозится за границу, очень медленно работает на разгрузке машин, кроме того, часть рейсов отменена или задержана. Закрыты многие морские порты. В результате производители лосося вынуждены пересматривать свои планы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Чили является вторым экспортером лосося в мире после Норвегии. Лососеводы республики предпринимают усилия, чтобы увеличить объем продаж своей рыбы в страны Евразийского экономического союза. По данным зарубежных СМИ, в 2018 г. аквафермеры Чили только в Россию ввезли продукции из красной рыбы на 447 млн долларов.

Fishnews