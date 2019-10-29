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Президент Владимир ПУТИН на встрече с представителями общественности 6 сентября. Фото пресс-службы главы государства

Для школьников Приморья собираются построить парусники

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос создания во Владивостоке «школы под парусами» и постройки для нее двух судов. Таким образом молодежь хотят привлечь к изучению морской истории страны.

Поручение глава государства дал по итогам сентябрьской встречи с представителями общественности Дальнего Востока. Предложение создать на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского «школу под парусами» озвучил директор и учредитель НКО «Семь океанов» Анатолий Штанько. Его организация занимается историческими парусными походами.

«Это два-три парусных судна небольших, длиною порядка 30 метров, которые будут со школьниками на борту бороздить Тихий океан, - рассказал Анатолий Штанько. - В Тихом океане порядка 200 географических объектов, названия которых стерты с мировых карт либо заменены».

Стоимость одного такого судна автор идеи оценил «по корпусу и по механике миллионов в 50–60». Директор организации выразил мнение, что эти парусники реально построить на верфях Дальнего Востока.

«Давайте попробуем сделать, мне очень нравится эта идея, хорошая», - отреагировал Владимир Путин.

Перечень поручений по итогам встречи опубликован на сайте президента, сообщает корреспондент Fishnews. Министерству транспорта поставлена задача разработать совместно с администрацией Приморья и представить предложения по созданию на базе МГУ «школы под парусами» - для работы с молодежью, в том числе для изучения морской истории страны. В работе должны принять участие заинтересованные организации. Также Минтрансу и краевым властям поручено проработать вопрос строительства двух парусных судов для этой школы.

Срок – до 1 декабря 2019 г. Ответственными назначены министр транспорта Евгений Дитрих и губернатор Олег Кожемяко.

Fishnews

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