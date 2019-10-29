29 октября 2019 года

У Россельхознадзора возникли вопросы к норвежской рыбе

Россельхознадзор планирует в ближайшее время провести инспекцию предприятий Норвегии по производству рыбопродукции, поставляемой в государства – члены Евразийского экономического союза.

«Решение принято в связи с повторяющимися выявлениями потенциально небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении рыбопродукции, выработанной в государствах-членах ЕАЭС из норвежского сырья», - сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В ходе инспекции также планируется посетить офис компетентного ведомства Норвегии, аквафермы и другие организации, участвующие в изготовлении и контроле рыбопродукции.

Прямые поставки рыбы из Норвегии в Россию запрещены, так как королевство попало под продовольственные санкции РФ. Эмбарго, введенное в августе 2014 г., продлено уже до конца 2020 г.

Fishnews