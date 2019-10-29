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В Мурманской области обновили структуру и состав правительства. Фото пресс-службы правительства региона

Рыбной отрасли Заполярья сменили министерство

В Мурманской области изменили структуру управления рыбным хозяйством. Отраслью теперь будет заниматься региональное ведомство, отвечающее также за развитие предпринимательства и сельское хозяйство.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил обновленные структуру и состав регионального правительства.

На смену министерству развития промышленности и предпринимательства и министерству рыбного и сельского хозяйства придет новое ведомство – министерство инвестиций, предпринимательства и рыбного хозяйства.

Мининвестиций возглавит бывший заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Олег Костенко, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Мурманской области.

Как и ранее, каждый заместитель губернатора будет курировать свой блок органов власти. Министерство инвестиций, предпринимательства и рыбного хозяйства будет в ведении Дмитрия Филлипова. Ранее он возглавлял министерство развития промышленности и предпринимательства. Теперь продолжит работу в системе региональных властей как вице-губернатор.

Fishnews

  • В Мурманской области обновили структуру и состав правительства. Фото пресс-службы правительства региона
  • Дмитрий ФИЛЛИПОВ продолжит в качестве вице-губернатора. Фото с сайта правительства Мурманской области
  • Региональное министерство инвестиций, предпринимательства и рыбного хозяйства возглавит бывший заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Олег КОСТЕНКО. Фото с сайта правительства Мурманской области
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