31 октября 2019 года

Рыбные «урожаи» по осени посчитали

С января по сентябрь производство продукции товарного рыбоводства достигло 175,1 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз. По его данным, результат за аналогичный период прошлого года превышен на 47,6 тыс. тонн.

Кроме того, по информации министерства, за девять месяцев выращено около 28 тыс. тонн рыбопосадочного материала. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза, из общего объема продукции аквакультуры 33,3% произведено в Северо-Западном федеральном округе, 31% – в Южном федеральном округе, 16,7% – в Дальневосточном федеральном округе.

Значительный прирост обеспечили Приморский край (+18,3 тыс. тонн), Мурманская область (+12,9 тыс. тонн), Республика Карелия (+5,9 тыс. тонн) и Астраханская область (+5,5 тыс. тонн).

По выращиваемым видам наибольшие доли составляют карп – 20%, толстолобик – 16%, лососи (кроме дальневосточных) – 15%, форель ручьевая и озерная – 13%, форель прудовая – 7%.

За девять месяцев аквафермеры произвели 144, 3 тыс. тонн рыбы, 20,5 тыс. тонн моллюсков и других беспозвоночных, 104 тыс. тонн ламинарии.

Fishnews