31 октября 2019 года

Нидерланды будут отстаивать право на электролов

Правительство Нидерландов требует аннулировать запрет на траловый лов рыбы с применением импульсного тока. Министр сельского хозяйства страны Карола Схаутен подала соответствующую апелляцию в Европейский суд в Люксембурге.

В 2006 г. Нидерланды получили разрешение оборудовать 5% своего добывающего флота оборудованием, позволяющим использовать импульсный ток для тралового промысла. Однако к 2017 г. уже около 30% голландских судов применяло эту технологию - она оказалась гораздо эффективнее траления традиционным способом, пишет Undercurrent News.

В феврале текущего года Европейский Совет проголосовал за введение запрета на электролов, сообщает корреспондент Fishnews. Это стало итогом долгого диспута между французскими и нидерландскими рыбаками: французы связывали сокращение уловов в своих водах с применением новой технологии.

Карола Схаутен в своей речи перед парламентом Нидерландов обвинила ЕС и Европарламент в нарушении нескольких законов объединения государств. Министр заявила, что запрет не основан на научных доказательствах и нанес ущерб инновационному и технологическому развитию.

По информации Undercurrent News, полный запрет на применение рыбаками импульсного тока вступит в силу с 30 июня 2021 г. При этом каждая страна – член ЕС может ввести у себя эту меру и раньше. Так поступила, например, Франция, запретив голландским электроловам вести промысел в водах республики с августа 2019 г.

Кроме того, Нидерланды обязали сократить количество оснащенных электроловом судов до 14 (это 5% от общей численности рыбацкого флота государства). Только этим судам разрешат использовать импульсный ток вплоть до полного запрета.

Fishnews