01 ноября 2019 года

Перспективы добычи корфо-карагинской сельди обрисовали ученые

С 1 ноября в Карагинской подзоне стартовала сельдевая путина. Специалисты Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) приступили к мониторингу промысловой обстановки.

Всего в этом году в Карагинской подзоне промышленникам предстоит освоить 46,4 тыс. тонн сельди, около 1,2 тыс. тонн уже добыто в январе этого года, сообщили Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО.

В апреле–мае филиал проводятся авиаучетные наблюдения на нерестилищах сельди, в ноябре–декабре — исследования на промысловых судах в период специализированного тралового лова.

«Второй блок исследований поставляет данные о промысловой обстановке, величине уловов на единицу усилия, размерно-возрастной структуре промыслового запаса сельди. Эти сведения до конца года будут собраны сотрудником КамчатНИРО Калугиным Алексеем на БАТМ «Сергей Новоселов» (Колхоз им. В.И. Ленина). В настоящее время судно уже находится в районе промысла и приступило к добыче сельди», - рассказал заместитель руководителя института, и.о. заведующего лабораторией морских рыб Александр Варкентин.

В КамчатНИРО обратили внимание на прогноз от Международного института климата и населения (IRI, США): в юго-западной части Берингова моря в осенне-зимний период велика вероятность (более 80%) развития термических условий по сценарию, характерному для «теплых» лет. Так, отклонения от нормы в районе Карагинского и Олюторского заливов для периода октябрь – декабрь достигали 0,5°С.

«Интенсивный прогрев поверхностного слоя вод, в котором преимущественно и происходит нагул сельди, а также наличие положительной аномалии температуры поверхности воды может привести к тому, что нагульная миграция рыб, их осенняя откочевка от берега и образование устойчивых промысловых скоплений затянутся и начнутся позднее обычного — ориентировочно в середине ноября», - отметили в филиале.

Это, в свою очередь, приведет к сокращению промыслового времени. Кроме того, «теплые» условия в ноябре могут способствовать тому, что сельдь будет продолжать питаться, а, следовательно, качество добываемого сырца будет хуже, чем в декабре.

По мнению специалистов института, учитывая плавное снижение запасов корфо-карагинской сельди, следует ожидать, что в предстоящую путину уловы на единицу усилия не будут превышать показателей 2018 г.: 85–90 тонн за судосутки для судов типа БАТМ и 55–60 тонн за судосутки для судов типа «Стеркодер».

«Основу уловов составят особи в возрасте от 6+ до 9+ лет длиной 27 см и более. На их долю может приходиться более 50% уловов в численном выражении», - прогнозируют в КамчатНИРО.

Fishnews