01 ноября 2019 года

Новгородским рыбакам помешали перечни участков

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий вести промысел неквотируемых объектов во внутренних водоемах на основании любого договора пользования — либо водными биоресурсами либо рыболовным участком.

Законопроект разработан и внесен депутатами Новгородской областной думы. Они предложили устранить возможные разночтения статьи 19.1 закона о рыболовстве, регламентирующей промысел «неодуемых» ВБР во внутренних водных объектах.

В части 3 статьи 19.1 прописано, что если органом исполнительной власти субъекта РФ утвержден перечень рыболовных участков, то промышленное рыболовство в отношении неквотируемых видов осуществляется на основании договоров пользования участком.

Однако перечни рыболовных участков утверждены далеко не для всех внутренних водоемов. Как сообщает корреспондент Fishnews, инициаторы законопроекта ссылаются на правоприменительную практику, которая делает наличие договора пользования рыболовным участком обязательным условием для промысла, что создает препятствия работе рыбаков.

«На основном рыбохозяйственном водоеме Новгородской области — озере Ильмень, где лов рыбы ведется активными орудиями лова (неводами и плавными сетями) по акватории всего водоема, формирование перечня является излишним требованием, ущемляющим права и интересы хозяйствующих субъектов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим Новгородская областная дума предлагает внести в закон о рыболовстве поправки, позволяющие вести добычу «неодуемых» ВБР во внутренних водоемах как на основании договора пользования водными биоресурсами, там и на основании договора пользования рыболовным участком.

Fishnews