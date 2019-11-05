05 ноября 2019 года

У СЗТУ новый глава

Руководителем Северо-Западного теруправления Росрыболовства назначен Александр Христенко. Предыдущие несколько лет он занимал аналогичную должность на Дальнем Востоке — в Северо-Восточном ТУ.

Приказом Минсельхоза № 177 от 1 ноября 2019 г. новым руководителем Северо-Западного теруправления Росрыболовства назначен Александр Христенко. В этом качестве сотрудникам теруправления его представил замглавы Росрыболовства Михаил Иваник. Он отметил значительный опыт работы Александра Христенко в качестве руководителя Северо-Восточного ТУ.

«На протяжении последних двух лет управление под его руководством занимало лидирующее место по основным показателям работы и становилось обладателем переходящего знамени лучшего территориального управления Росрыболовства», - подчеркнул Михаил Иваник и пожелал так же высоко держать знамя теперь уже Северо-Западного теруправления.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ, приоритетными задачами теруправления остаются борьба с браконьерством и сохранение биоразнообразия водных экосистем. Большое внимание уделяется вопросам хозяйственной деятельности граждан и промышленных предприятий, влияющих на состояние водных биоресурсов и среды их обитания.

Еще одним важным направлением является развитие аквакультуры. В последние годы СЗФО вышел на ведущие позиции в стране по производству товарной рыбы, в первую очередь благодаря предприятиям Республики Карелия и Ленинградской области.

Fishnews