05 ноября 2019 года

Осетровая рыбалка обошлась браконьерам почти в миллион

В Тюменской области двоих жителей поселка Першино осудили за незаконный вылов «краснокнижных» и приговорили к условным срокам. За добычу трех стерлядей и шести осетров браконьеры должны заплатить в общей сумме более 990 тыс. рублей.

Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним) и части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных ВБР, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России).

Согласно материалам уголовного дела, утром 11 июня на реке Иртыш злоумышленники выловили трех стерлядей и шесть сибирских осетров. На берегу нарушителей задержали сотрудники полиции и инспектор рыбоохраны, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры. По информации надзорного ведомства, ущерб водным биоресурсам превысил 990 тыс. рублей.

Суд назначил браконьерам по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также мужчины должны возместить всю сумму ущерба.

Fishnews