05 ноября 2019 года

Советов по «Сахалинскому льду» спрашивают у народа

Девятые открытые соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед» планируется традиционно провести в устье реки Найба 23 февраля. Жителей региона приглашают направлять предложения по сценарию и организации фестиваля.

Пожелания и предложения можно оставлять в комментариях на странице областного агентства по рыболовству в Instagram, а также направлять на электронную почту fish@sakhalin.gov.ru. Срок - до 15 ноября, сообщили Fishnews в агентстве.

После этой даты начнется подготовка техзадания и будет объявлен аукцион по выбору исполнителя услуг.

Fishnews