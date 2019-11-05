05 ноября 2019 года

Японские ученые занялись выращиванием угря

Специалисты Университета Киндай разрабатывают технологию полного цикла выращивания японского речного угря. Планируется, что метод можно будет использовать в коммерческих целях.

Университет Киндай (префектура Осака) известен технологией полного цикла выращивания тихоокеанского голубого тунца. Теперь ученые работают с японским речным угрем, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава Института аквакультурных исследований Университета Киндай Сукеи Масума рассказал, что он с коллегами планирует создать технологию устойчивого выращивания угря без истощения природных ресурсов. На это может уйти до трех лет.

В середине сентября в исследовательском центре в префектуре Вакаяма специалисты вывели около 30 мальков угря, которые за 50 дней достигли размера в 2 см. Сейчас в университетских лабораториях отдельно выращиваются около 1100 единиц молоди. Планируется, что рыбки дорастут до товарного веса уже весной следующего года, пишет The Japan Times.

Ранее технологию полного цикла выращивания угря разработало японское Агентство по исследованиям и образованию в области рыболовства. Однако этот метод оказался сложным и дорогим, отмечает The Japan News. В итоге до сих пор никто так и не начал производить японского речного угря в коммерческих целях.

Вылов мальков японского угря для аквакультуры упал в нынешнем сезоне до 3,7 тонны – это самый низкий уровень с 2003 г. (когда начали фиксировать показатель).

Fishnews