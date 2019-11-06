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Квоты «влились» в законопроект о защите инвестиций

Квоты «влились» в законопроект о защите инвестиций

Правительство внесло в Госдуму законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации». Для реализации проектов предлагается ряд преференций, в том числе сохранение квот.

Проект закона о защите и поощрений капиталовложений опубликован на сайте Госдумы. По замыслу властей, законопроект «создает правовую основу для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами».

Для привлечения средств в экономику государство планирует использовать инвестиционные режимы, «обеспечивающие предсказуемость правового регулирования, стабильность условий инвестиционной деятельности и ее стимулирование».

Для реализации проектов в России разработчики предлагают общий инвестиционный режим и проектный инвестиционный режим, сообщает корреспондент Fishnews.

В отношении инвестора может действовать общий инвестиционный режим или проектный инвестиционный режим и общий инвестиционный режим.

В рамках общего инвестиционного режима предусматривается 3-летняя отсрочка по вступлению в силу нормативно-правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Предложен список мер господдержки, которые могут применяться при таком режиме. Среди них и предоставление права на добычу природных ресурсов.

Проектный режим предполагается для тех, кто заключит с государством соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Такой режим планируется обеспечить для новых инвестпроектов (решение о начале реализации и финансировании которых принято после 1 января 2019 г.), при этом установлено требование к объему собственных инвестиций и к общему бюджету проекта.

Предполагается, что порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений установит правительство.

Возможность заключения соглашений предусматривается не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Согласно законопроекту, СЗПК должно быть заключено не позже 1 января 2030 г. Предусмотрены максимальные сроки, на которые подписывается соглашение, - 6, 15 и 20 лет, в зависимости от объема собственных инвестиций. При этом государство будет следить за выполнением СЗПК. Предлагаются преференции для Дальнего Востока и Арктической зоны.

Для тех, кто заключил соглашение, законопроект гарантирует неизменность налоговых условий (по ряду налогов), условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве, говорится в пояснительной записке.

Предлагаются и другие особые условия. Одно из них: в отношении тех, кто реализует проект, не применяются акты о сокращении квот на вылов водных биоресурсов. Речь идет о трех годах со дня вступления акта в силу, но до тех пор, пока действует СЗПК.

Такие преференции не будут действовать в отношении нормативно-правовых актов, принимаемых для исполнения международных договоров.

Fishnews

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