06 ноября 2019 года

Норвежской аквакультуре грозит налог в 40%

Комитет, сформированный правительством Норвегии для оценки эффективности налогообложения аквакультуры, представил свой доклад. Специалисты рекомендуют ставку в размере 40% - таким образом планируется получить в бюджеты различных уровней около 770 млн долларов.

В своей оценке комитет ориентировался на систему налогообложения для гидроэлектростанций королевства. Предложенный налог учитывает изменение прибыльности отрасли в связи с эпизоотиями, а также техническими и рыночными условиями, пишет портал IntraFish. Однако взимать платеж предполагается даже в том случае, если компания оказалась в убытке.

В докладе говорится, что у Норвегии есть хороший опыт взимания подобного налога в нефтяной и энергетической отраслях, сообщает корреспондент Fishnews.

«Основанный на профиците основной процентный налог будет корректироваться с учетом прибыльности отрасли», - отмечает комитет.

Ожидается, что правительство Норвегии вернется к рассмотрению предложения по налогу весной.

Fishnews