06 ноября 2019 года

Мусор «переехал» из одной реки в другую

В Краснодарском крае компания, расчищавшая реку Паук, вывезла оттуда иловые отложения, мусор и древесные обломки в русло реки Туапсе. Ущерб водным биоресурсам оценили в сумму свыше 1,7 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Проверку соблюдения природоохранного законодательства провела Туапсинская межрайонная прокуратура. Она установила, что в 2018 г. администрация Туапсинского поселения заключила контракт на выполнение работ по ликвидации последствий наводнения. Компания-подрядчик должна была удалить заторы из иловых наносов и отложений в русле реки Паук.

«Выяснено, что наносы, образовавшиеся в русле реки Паук, в нарушение требований действующего законодательства вывезены и размещены в русле реки Туапсе», - сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласно экспертному заключению, иловые наносы и отложения в русле Паука и притоках Паука и Туапсе содержат значительное количество обломков древесины и бытового мусора.

Ущерб водным биоресурсам реки Туапсе составил более 1,7 млн рублей, отметили в прокуратуре. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение, засорение поверхностных вод с причинением существенного вреда рыбным запасам).

Fishnews