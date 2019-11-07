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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Уловам предстоит подрасти

Суммарный вылов российских рыбопромышленных предприятий к 6 ноября добрался до 4,34 млн тонн и по-прежнему сохраняет отставание от графика прошлого года — на 2,1%.

В Дальневосточном бассейне вылов водных биоресурсов практически соответствует уровню прошлого года и составляет около 3,1 млн тонн. Больше половины этого объема обеспечил промысел минтая — 1,6 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Вылов трески вырос до 135,6 тыс. тонн (+29 тыс. тонн), тихоокеанской сельди — до 247,8 тыс. тонн (+36,6 тыс. тонн).

Предприятия Северного бассейна продолжают постепенно сокращать разрыв с показателями прошлого года: добыто 454,03 тыс. тонн, отставание — 16,5%. На промысле трески освоено 296,03 тыс. тонн, что на 25,4 тыс. тонн меньше, чем год назад. Вылов пикши по сравнению с прошлым годом снизился на 15,5 тыс. тонн и составляет 65,83 тыс. тонн.

В Западном бассейне уловы больше показателя на 6 ноября прошлого года на 3,5%, добыто 65,4 тыс. тонн. По шпроту прибавка составила 2,5 тыс. тонн при вылове 35,5 тыс. тонн. В небольшом плюсе и балтийская сельдь — освоено 19,8 тыс. тонн.

По Азово-Черноморскому бассейну вылов всего на 1% опережает уровень прошлого года и составляет 55,3 тыс. тонн. На промысле хамсы освоено около 18 тыс. тонн — на 4 тыс. тонн меньше, чем в 2018 г. По шпроту наоборот — при аналогичном вылове рост на 4,2 тыс. тонн по отношению к прошлому году.

В Волжско-Каспийском бассейне на счету рыбаков уже 50,2 тыс. тонн, это на 7,2% выше уровня прошлого года. По крупному и мелкому частику уловы соответствуют прошлогодним — 20,9 тыс. тонн. Зато вылов пресноводных видов вырос на 3 тыс. тонн и составил около 21,5 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российским флотом освоено 282,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 21,2% ниже уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто еще 309 тыс. тонн, что на 26,5% больше, чем год назад.

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