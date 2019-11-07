07 ноября 2019 года

Лук ехал в столицу с осетровой «начинкой»

В Астраханской области у водителя большегруза изъяли крупную партию осетровых - 929 туш общей массой свыше 1,2 тонны. «Краснокнижную» рыбу, спрятанную за мешками с луком, везли в Москву.

Полицейские остановили грузовик на трассе «Каспий» в двух километрах от села Енотаевка. В прицепе нашли туши русского осетра, севрюги и белуги, сообщили Fishnews в пресс-службе Управления МВД России по Астраханской области.

В отношении водителя – жителя Республики Дагестан - возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа «краснокнижных» водных биоресурсов). Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство о его заключении под стражу.

Fishnews