Новости
Мзымта, впадающая в Черное море. Фото из «Википедии»

Расчистка кубанской реки сгубила рыбный «стол»

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту проведения работ в русле реки Мзымта с нарушением правил охраны водных биоесурсов. По расчетам Росрыболовства, кормовым организмам причинен вред на сумму более 20 млн рублей.

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при проведении дноуглубительных работ на реке Мзымта в Адлерском районе города Сочи.

«Установлено, что организациями, выполнявшими данные работы, мероприятия по охране водного объекта, предотвращению его загрязнения и засорения, а также меры по сохранению обитающих в реке водных биологических ресурсов не принимались», - сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, работы не согласовывали с органами Росрыболовства на предмет негативного влияния на водные биоресурсы. В краевое министерство природных ресурсов не предоставлялась информация о выполнении условий водопользования. С Кубанским бассейновым водным управлением не согласована программа ведения регулярных наблюдений за рекой и ее водоохранной зоной.

Кроме того, установлено, что параллельно с работами по расчистке дна и берегов реки производилась незаконная добыча песчано-гравийной смеси.

По расчетам органов Росрыболовства, проведенные работы причинили значительный вред кормовым организмам: сумма ущерба превысила 20,6 млн рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ. Ход и результаты расследования природоохранная прокуратура взяла на особый контроль.

«В порядке досудебной подготовки к рассмотрению ранее предъявленного природоохранной прокуратурой иска определением Адлерского районного суда города Сочи установлен запрет на осуществление работ, связанных с изменением дна и берегов реки Мзымта и вывозом песчано-гравийной смеси», - отметили в пресс-службе.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовствоуголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Изменения по участкам поставили новые вопросы

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Предлагаем доработать регламент пограничной службы

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.