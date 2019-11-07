07 ноября 2019 года

Расчистка кубанской реки сгубила рыбный «стол»

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту проведения работ в русле реки Мзымта с нарушением правил охраны водных биоесурсов. По расчетам Росрыболовства, кормовым организмам причинен вред на сумму более 20 млн рублей.

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при проведении дноуглубительных работ на реке Мзымта в Адлерском районе города Сочи.

«Установлено, что организациями, выполнявшими данные работы, мероприятия по охране водного объекта, предотвращению его загрязнения и засорения, а также меры по сохранению обитающих в реке водных биологических ресурсов не принимались», - сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, работы не согласовывали с органами Росрыболовства на предмет негативного влияния на водные биоресурсы. В краевое министерство природных ресурсов не предоставлялась информация о выполнении условий водопользования. С Кубанским бассейновым водным управлением не согласована программа ведения регулярных наблюдений за рекой и ее водоохранной зоной.

Кроме того, установлено, что параллельно с работами по расчистке дна и берегов реки производилась незаконная добыча песчано-гравийной смеси.

По расчетам органов Росрыболовства, проведенные работы причинили значительный вред кормовым организмам: сумма ущерба превысила 20,6 млн рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ. Ход и результаты расследования природоохранная прокуратура взяла на особый контроль.

«В порядке досудебной подготовки к рассмотрению ранее предъявленного природоохранной прокуратурой иска определением Адлерского районного суда города Сочи установлен запрет на осуществление работ, связанных с изменением дна и берегов реки Мзымта и вывозом песчано-гравийной смеси», - отметили в пресс-службе.

Fishnews