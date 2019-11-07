07 ноября 2019 года

ЕС утвердил новый список рыбных поставщиков из России

Еврокомиссия обновила список российских предприятий и судов – экспортеров продукции водного промысла в ЕС. Перечень вступил в силу, отмечает Нацрыббезопасность.

Сейчас в списке 631 позиция, сообщает корреспондент Fishnews. В пресс-службе Нацрыббезопасности обратили внимание, что в обновленный европейской стороной перечень не были внесены 8 предприятий и судов, которые в настоящее время проходят согласование. После внесения информации в систему TRACES (Trade Control and Expert System) соответствующая информация будет опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.

Fishnews